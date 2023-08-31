У США учасника штурму Капітолія засудили до 17 років ув'язнення

Джозеф Біггс входив до групи людей, які увірвалися 6 січня 2021 року до будівлі Конгресу США.

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У США засудили до 17 років ув'язнення за участь у заворушеннях під час штурму Капітолію Джозефа Біггса, який раніше був одним з керівників екстремістського руху Proud Boys. Про це повідомила газета The Washington Post.

Чоловіка затримали у січні 2021 року у штаті Флорида. За даними влади, він входив до групи людей, які увірвалися 6 січня 2021 року до будівлі Конгресу США. Біггс був зображений на декількох відеозаписах та фотографіях. Він визнав, що був у закритих для громадськості приміщеннях будівлі Конгресу США.

Біггсу інкримінувалося, зокрема, перешкоджання роботі американських законодавців, непокора їм, незаконне проникнення в закриті для відвідування приміщення, псування державного майна.

Нагадаємо, що суд у США дав 14 років і два місяці в'язниці жителю штату Кентуккі Пітеру Шварцу, який приймав участь у штурмі Капітолія США 6 січня 2021 року.

Також суд приговорив до 18 років ув'язнення засновника і лідера ультраправої організації Oath Keepers Стюарта Родса. Вирок він отримав у справі про штурм Капітолію 6 січня 2021 року.

Як відомо, 6 січня 2021 року тисячі прихильників тодішнього президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолія, де затверджували результати виборів президента США. Під час заворушень загинули люди.

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