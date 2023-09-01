До Білорусі доправили перші ядерні боєголовки, — Буданов

Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок, — сказав керівник ГУР.

До Білорусі доставили перші ядерні боєголовки. Про це розповів керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю журналістці Наталії Мосейчук.

«Це засіб ядерного стримування і засіб підвищення ставок. До речі, щодо ядерної зброї Білорусі, буквально кілька днів тому перші боєголовки були доставлені. До того проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами», – зазначив керівник розвідки.

Також він повідомив, що вже ознайомився з «досить неприємними для Білорусі документами», а саме з оригіналами документів про результати тренувань.

«Російське 12 головне управління, це управління, яке відповідає за саме ці засоби, написало, що за результатами тренувань з ядерними імітаторами для системи Іскандер, які в невеликій кількості є в Білорусі, було визнано повну неготовність Білорусі до експлуатації застосування подібного озброєння. Разом з тим, білоруси показали максимально високий результат у володінні технікою типу «Точка У», – підсумував Буданов.

Раніше ми писали, що міністри оборони рф та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.

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