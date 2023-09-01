Кваліфікаційне оцінювання суддів буде відновлено у жовтні, серед перших у черзі – судді столичних судів

Втім, у ВККС ще чекають погодження графіку оцінювання Громадською радою доброчесності.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів та Громадська рада доброчесності (ГРД) 31 серпня 2023 року провели першу зустріч для координації подальшої роботи.

Нагадаємо, що ГРД необхідна ВККС для завершення кваліфікаційного оцінювання близько 2 тис. суддів та проведення конкурсів на посади суддів, зокрема, суддів апеляційної інстанції.

Під час зустрічі члени ВККС запропонували ГРД, перш за все, визначитись з графіком кваліфікаційного оцінювання суддів, яке повинно розпочатися вже у жовтні.

Як повідомили члени ВККС, у список на проходження кваліфікаційного оцінювання восени 2023 року вже включено наступні категорії суддів:

судді, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень

судді столичних судів (як районних судів, так і адміністративних та господарських судів столичного регіону)

судді з негативними висновками ГРД, доля яких повинна вирішуватися ВККС у пленарному засіданні

ВККС запропонувало ГРД погодити відповідний графік оцінювання суддів до 7 вересня.

Втім, у ГРД одразу ж виникли питання до членів ВККС. Так, деякі члени ГРД припустили, що Рада доброчесності не зможе у надто стислий строк, фактично місяць, якісно перевірити усіх суддів, які увійшли у список ВККС.

Як зазначив співкоординатор ГРД Олег Яким’як, було б непогано, щоб списки суддів надавалися ГРД для опрацювання матеріалів щодо них десь за два місяці до співбесід з ними.

До того ж, можливо ВККС та ГРД слід почати свою спільну діяльність не з оцінювання суддів, а з конкурсу на посади суддів апеляційних судів, який ВККС планує оголосити до кінця року.

Однак члени ВККС залишилися на своїх позиціях та чітко зазначили, що ГРД слід ознайомитися з графіком оцінювання суддів та погодити його.

Втім, члени ГРД все ж не стали повідомляти Комісії про свою максимальну «пропускну здатність» з оцінювання суддів, зазначивши, що головне – все ж якість оцінювання суддів, а не швидкість.

Також, не викликало великого ентузіазму у членів ВККС бажання ГРД отримати повний доступ до суддівських досьє.

«Для якісної роботи ми хочемо отримати повний доступ к досьє суддів та можливість доступу к досьє суддів online», - повідомила членам ВККС інша співкоординатор ГРД Вероніка Крейденкова.

Втім, члени ВККС швидко дали зрозуміти, що це фактично неможливе. «Online доступу к досьє суддів не має навіть у членів ВККС, а щодо повного доступу к досьє, то слід нагадати, що там є багато персональних даних суддів. Не хотілося б, що вони опинилися десь за межами Комісії», - зазначили голова ВККС Роман Ігнатов та заступник голови ВККС Руслан Сидорович.

Також, члени ВККС запропонували ГРД до кінця вересня визначити і затвердити єдині спільні критерії (індикатори) доброчесності суддів, щоб у подальшому не виникало непорозуміння хто і що розуміє під поняттям «доброчесність судді».

Члени ВККС повідомили, що вже розробляють відповідний документ, втім у ГРД також повідомили, що у Ради доброчесності є свої напрацювання на цей рахунок, які бажано обговорити з ВККС.

Окреме питання у членів ГРД виникло у зв’язку з тим, що чимала кількість негативних висновків ГРД у минулі роки була скасована адміністративними судами. Разом з тим, практика Верховного Суду з часом пішла шляхом визначення, що ГРД та аналогічні за повноваженнями структури, не є стороною в судових процесах, а їх висновки скасуванню не підлягають.

На це Руслан Сидорович повідомив, що зазначені рішення адміністративних судів враховуватися ВККС вже не будуть, а негативні висновки ГРД залишаються в силі. Відповідно, судді, які отримали негативні висновки від ГРД, у будь-якому випадку будуть проходити через пленарне засідання ВККС (для подолання негативних висновків ГРД необхідно 11 голосів членів ВККС).

Разом з тим, Руслан Сидорович повідомив, що рішення ВККС, якими судді були визнані такими, що відповідають займаним посадам, попри негативні висновки ГРД, переглядатися вже не будуть, як би цього не хотілося б представниками громадськості.

Нагадаємо, що 31 серпня члени Громадської ради доброчесності обрали двох спів координаторів – адвоката Олега Яким’яка та активістку Вероніку Крейденкову.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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