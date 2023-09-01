Квалификационное оценивание судей будет возобновлено в октябре, среди первых в очереди – судьи столичных судов

Впрочем, в ВККС еще ждут согласования графика оценивания судей Общественным советом добропорядочности.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей и Общественный совет добропорядочности (ГРД, ОСД) 31 августа 2023 года провели первую встречу для координации дальнейшей работы.

Напомним, что ОСД необходим ВККС для завершения квалификационного оценивания около 2 тыс. судей и проведения конкурсов на должности судей, в частности, судей апелляционной инстанции.

В ходе встречи члены ВККС предложили ОСД, прежде всего, определиться с графиком квалификационного оценивания судей, которое должно начаться уже в октябре.

Как сообщили члены ВККС, в список на прохождение квалификационного оценивания осенью 2023 года уже включены следующие категории судей:

судьи, у которых истек пятилетний срок полномочий

судьи столичных судов (как районных судов, так и административных и хозяйственных судов столичного региона)

судьи с негативными выводами ОСД, судьба которых должна решаться ВККС в пленарном заседании

ВККС предложило ОСД согласовать соответствующий график оценивания судей до 7 сентября.

Впрочем, в ОСД сразу возникли вопросы к членам ВККС. Так, некоторые члены ОСД предположили, что Совет добропорядочности не сможет в слишком сжатые сроки, фактически за месяц, качественно проверить всех вошедших в список ВККС, судей.

Как отметил со-координатор ОСД Олег Якимьяк, было бы неплохо, чтобы списки судей предоставлялись ОСД для анализа материалов по ним, где-то за два месяца до собеседований с судьями.

К тому же, возможно, ВККС и ОСД следует начать свою совместную деятельность не с оценивания судей, а с конкурса на должности судей апелляционных судов, который ВККС планирует объявить до конца года.

Однако члены ВККС остались на своих позициях и четко отметили, что ОСД следует ознакомиться с графиком оценивания судей и согласовать его.

Впрочем, члены ОСД все же не стали уведомлять Комиссию о своей максимальной «пропускной способности» по оцениванию судей, отметив, что главное – все же качество оценивания судей, а не скорость.

Также не вызвало большого энтузиазма у членов ВККС желание ОСД получить полный доступ к судейским досье.

«Для качественной работы мы хотим получить полный доступ к досье судей и возможность доступа к досье судей в режиме online", - сообщила членам ВККС другая со-координатор ОСД Вероника Крейденкова.

Впрочем, члены ВККС быстро дали понять, что это практически невозможно. «Online доступа к досье судей не имеют даже члены ВККС, а относительно полного доступа к досье, то следует напомнить, что там много персональных данных судей. Не хотелось бы, чтобы они оказались где-то за пределами Комиссии», - отметили председатель ВККС Роман Игнатов и заместитель председателя ВККС Руслан Сидорович.

Также члены ВККС предложили ОСД до конца сентября определить и утвердить единые общие критерии (индикаторы) добропорядочности судей, чтобы в дальнейшем не возникало недоразумений кто и что понимает под понятием «добропорядочность судьи».

Члены ВККС сообщили, что уже разрабатывают соответствующий документ, впрочем, в ОСД также сообщили, что у Совета добропорядочности есть свои наработки на этот счет, которые желательно обсудить с ВККС.

Отдельный вопрос у членов ОСД возник в связи с тем, что большое количество негативных выводов ОСД в прошлые годы были отменены административными судами. Вместе с тем, практика Верховного Суда со временем пошла по пути определения, что ОСД и аналогичные по полномочиям структуры, не являются стороной в судебных процессах, а их выводы отмене не подлежат.

На это Руслан Сидорович сообщил, что указанные решения административных судов учитываться ВККС уже не будут, а негативные выводы ОСД остаются в силе. Соответственно, судьи, получившие отрицательные выводы ОСД, в любом случае будут проходить через пленарное заседание ВККС (для преодоления негативных выводов ОСД необходимо 11 голосов членов ВККС).

Вместе с тем, Руслан Сидорович сообщил, что решения ВККС, которыми судьи были признаны соответствующими занимаемым должностям, несмотря на негативные выводы ОСД, пересматриваться уже не будут, как бы этого ни хотелось бы представителями общественности.

Напомним, что 31 августа члены Общественного совета добропорядочности избрали двух со-координаторов – адвоката Олега Якимьяка и активистку Веронику Крейденкову.

Автор: Вячеслав Хрипун

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