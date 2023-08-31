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  1. В Украине

Суд отправил под домашний арест полицейского, который застрелил мужчину в Днепре

20:59, 31 августа 2023
Подозреваемый своей вины не признает.
Суд отправил под домашний арест полицейского, который застрелил мужчину в Днепре
Фото: Радио Свобода
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В Днепре суд избрал меру пресечения патрульному полицейскому, который смертельно ранил мужчину 29 августа. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Сам правоохранитель не прибыл в зал суда по состоянию здоровья. Но он участвовал в заседании онлайн.

Прокуратура требовала избрать меру пресечения задержанному  — 60 суток ареста без права внесения залога. Адвокат ходатайствовала отпустить его под личное обязательство, домашний арест или освобождение под залог.

Как пишут СМИ, подозреваемый своей вины не признает. Он утверждал, что применил оружие "только после того, как были использованы все возможные средства", а также для "защиты своей жизни".

Напомним, правоохранителя задержали по подозрению в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. Судебное заседание привлекло внимание, поскольку в суд пришли несколько десятков полицейских, которые стремятся выразить свою поддержку обвиняемому.

На фоне событий, Давид Арахамия заявил: «мы разграничим достаточные и недостаточные пределы самообороны».

Глава МВД Игорь Клименко прокомментировал трагедию, в которой правоохранитель застрелил мужчину, отметив, что стрельба в Днепре – серьезный прецедент, в правовом государстве не бьют полицейских.

Кроме того, в прокуратуре прокомментировали инцидент с патрульным, который застрелил мужчину в Днепре.

Добавим, полиция опубликовала видео с нагрудных камер патрульных, которые зафиксировали стрельбу в Днепре.

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