Суд відправив під домашній арешт поліцейського, який застрелив чоловіка у Дніпрі

Підозрюваний своєї провини не визнає.

Фото: Радіо Свобода

У Дніпрі суд обрав запобіжний захід патрульному поліцейському, який смертельно поранив чоловіка 29 серпня. Його відправили під цілодобовий домашній арешт.

Сам правоохоронець не прибув до зали суду за станом здоров’я. Але він брав участь у засіданні онлайн.

Прокуратура вимагала обрати запобіжний захід затриманому патрульному — 60 діб арешту без права внесення застави. Адвокат клопотала відпустити його під особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під заставу.

Як пишуть ЗМІ, підозрюваний своєї провини не визнає. Він стверджував, що застосував зброю "тільки після того, як були використані всі можливі засоби", а також для "захисту свого життя".

Нагадаємо, правоохоронця затримали за підозрою у перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Судове засідання привернуло увагу, оскільки до суду прийшли кілька десятків поліцейських, які прагнуть виразити свою підтримку обвинуваченому.

На фоні подій, Давид Арахамія заявив: «ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони».

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Додамо, поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі.

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