Відкрита кримінальна справа за фактом корупційних дій керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка

Відкрито кримінальну справу щодо наявності в діях керівника Національного агентства з акредитації Сергія Костюка зловживання службовим становищем, - покарання за статтею – до 3 років позбавлення волі.

24 серпня стало відомо, що екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан, який до недавніх пір відповідав за сферу технічного регулювання та оцінки відповідності, отримав підозру від САП та НАБУ. До цієї орбіти діяльності Мінекономіки входить і така організація, як Національне агентство з акредитації України (НААУ). Втім, одним екс-заступником міністра справа може не обмежитися.

Так, в ході іншого кримінального провадження будуть перевірені факти зловживання владою та можливих корупційних дій очільника Національного агентства з акредитації України Сергія Костюка. Дані про відповідне кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 12023000000001410.

Інкримінована ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим становищем і карається арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, після виходу сюжетів стосовно керівника Нацагентства з акредитації Сергія Костюка та його заступників, до «Судово-юридичної газети» звернулися органи з оцінки відповідності, документи яких лежать у кабінетах НААУ без руху з грудня 2022 року.

Як повідомили органи з оцінки відповідності і як підтвердилося у ході журналістського розслідування, у Нацагентстві штучно затягують розгляд документів, що призводить до створення корупційних ризиків.

Відповідні порушення розпочалися з моменту, коли у грудні 2022 року наказом Міністерства економіки України керівником НААУ було призначено Сергія Костюка.

Сергій Костюк не проходив перевірки ані на відповідність Закону «Про запобігання корупції», ані на відповідність Закону «Про очищення влади», ані будь-яких інших перевірок.

Такі перевірки мали б відбутися, хоча б з огляду на той факт, що у грудні 2014 року прокуратура Києва і Служба безпеки України затримували Костюка за підозрою у зловживанні службовим становищем, яке завдало збитку держави у розмірі 23 млн гривень. На той час він був головою правління «Укргазвидобування». Згодом за рішенням суду його виправдали.

Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки Юлія Свириденко 1 червня 2023 року надала термінове доручення розібратися у ситуації навколо можливих зловживань у діяльності НААУ і його очільника Сергія Костюка за зверненнями бізнесу та ЗМІ.

Однак, як стало відомо «Судово-юридичній газеті» з різних джерел, державний секретар Мінекономіки Віталій Петрук і нинішній очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк знайомі, і у різний час очолювали Державне агентство України з управління зоною відчуження. Тож, існують великі ризики, що виконавці доручення міністра стосовно перевірки НААУ можуть «спустити ситуацію на гальмах», переклавши всю відповідальність за можливі порушення в діяльності НААУ з його керівництва на звичайних виконавців або «попередників». Про це свідчать і «відписки» на запити з боку Віталія Петрука.

Нагадаємо, що для призначення Сергій Костюк мав відповідати критеріям статті 6 Закону України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», а саме мати досвід роботи у сфері акредитації органів з оцінки відповідності чи проведення оцінки відповідності не менш як два роки.

Втім, Віталій Петрук з якихось причин вирішив на запит приховати біографічну довідку Сергія Костюка, яка могла б свідчити, що його призначення відбулося у порушення передбаченої нормативними актами процедури.

Окрім того, директор НААУ за українським законодавством і міжнародними стандартами має бути призначений за результатами конкурсу, в ході якого мають бути перевірені його компетентність, доброчесність та відповідність іншим критеріям. Однак Міністерство не проводило такий конкурс з 2020 року. Замість цього у грудні 2022 року призначили в. о. директора НААУ Сергія Костюка, який до цього у сфері акредитації ніколи не працював і не займав жодних посад у НААУ чи інших пов’язаних за сферою діяльності органах.

Факти зловживань з боку Костюка висвітлені у сюжетах Право ТВ (Як призначеного Мінекономіки керівника НААУ Сергія Костюка на роботі шукали, Як створити корупцію у Нацагентстві з акредитації, штучно затягуючи розгляд документів, Як заступник керівника Нацагентства з акредитації Сидоренко з бізнесом комунікує: 90-ті відпочивають).

Зокрема, з телефонного дзвінка керівника випробувальної лабораторії ТОВ «ДЖИ-АВТО» до НААУ стало відомо, що документи, які знаходяться в НААУ на розгляді, відповідні посадові особи НААУ «не можуть знайти», а відповідальні за оформлення та підписання документів співробітники НААУ перманентно перебувають всім відділом начебто «у відрядженні». Спілкування з заявником керівництво НААУ уникає, посилаючись на воєнний стан, наради, дистанційну роботу, а також на те, що не зобов’язані надавати будь-які відповіді.

В цих діях вбачається упереджене ставлення до ТОВ «ДЖИ-АВТО», інших органів з оцінки відповідності та умисне затягування процесу розширення сфери акредитації. Всі факти умисного затягування процесів проведення робіт з акредитації можна перевірити в системах електронного документообігу Slack та DocProf, що впроваджені в НААУ.

Крім того, органи з оцінки відповідності подали заяви про злочин керівника НААУ Сергія Костюка до Бюро економічної безпеки України, Центрального управління НАБУ, ТУ ДБР у місті Києві та інших органів.

Ігнорування очевидних порушень у роботі Сергія Костюка в подальшому може призвести до розірвання угод про взаємне визнання з боку Європейської кооперації з акредитації, Міжнародної кооперації з акредитації лабораторій та Міжнародного форуму з акредитації, що, в свою чергу, поставить хрест на підписанні Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції (Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Goods (ACAA) між Україною та ЄС, про яку не перший рік говорить Кабінет міністрів України, тобто на «промисловому безвізі». Вочевидь, це стане додатковим бар’єром для України на шляху до членства в ЄС та, зокрема, для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, оскільки не декларативна, а реальна боротьба з корупцією є безпосередньою вимогою Єврокомісії. І навряд чи у європейських чиновників буде час розбиратися, хто саме зірвав економічну інтеграцію України.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.