Открыто уголовное дело по факту коррупционных действий руководителя Национального агентства по аккредитации Сергея Костюка

Возбуждено уголовное дело о наличии в действиях руководителя Национального агентства по аккредитации Сергея Костюка злоупотребления служебным положением, - наказание по статье – до 3 лет лишения свободы.

24 августа стало известно, что экс-замминистра экономики Александр Грибан, до недавних пор отвечавший за сферу технического регулирования и оценки соответствия, получил подозрение от САП и НАБУ. В эту орбиту деятельности Минэкономики входит и такая организация, как Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ). Впрочем, одним экс-замминистра дело может не ограничиться.

Так, в ходе другого уголовного производства будут проверены факты злоупотребления властью и возможных коррупционных действий главы Национального агентства по аккредитации Украины Сергея Костюка. Данные о соответствующем уголовном производстве внесены в Единый реестр досудебных расследований по номеру 12023000000001410.

Инкриминируемая ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за злоупотребление властью или служебным положением и наказывается арестом сроком до 6 месяцев или ограничением свободы сроком до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.

Напомним, после выхода сюжетов в отношении руководителя Нацагентства по аккредитации Сергея Костюка и его заместителей, в «Судебно-юридическую газету» обратились органы по оценке соответствия, документы которых лежат в кабинетах НААУ без движения с декабря 2022 года.

Как сообщили органы по оценке соответствия и, как подтвердилось в ходе журналистского расследования, в Нацагентстве искусственно затягивают рассмотрение документов, что приводит к созданию коррупционных рисков.

Соответствующие нарушения начались с момента, когда в декабре 2022 года приказом Министерства экономики Украины руководителем НААУ был назначен Сергей Костюк.

Сергей Костюк не проходил проверки ни на соответствие Закону «О предотвращении коррупции», ни на соответствие Закону «Об очищении власти», ни каких-либо других проверок.

Такие проверки должны состояться, хотя бы учитывая тот факт, что в декабре 2014 года прокуратура Киева и Служба безопасности Украины задерживали Костюка по подозрению в злоупотреблении служебным положением, которое нанесло ущерб государству в размере 23 млн гривен. В то время он был председателем правления «Укргаздобычи». По решению суда его оправдали.

Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Юлия Свириденко 1 июня 2023 г. предоставила срочное поручение разобраться в ситуации вокруг возможных злоупотреблений в деятельности НААУ и его руководителя Сергея Костюка по обращениям бизнеса и СМИ.

Однако, как стало известно «Судебно-юридической газете» из разных источников, государственный секретарь Минэкономики Виталий Петрук и нынешний глава Нацагентства по аккредитации Сергей Костюк знакомы и в разное время возглавляли Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения. Итак, существуют большие риски, что исполнители поручения министра относительно проверки НААУ могут «спустить ситуацию на тормозах», переложив всю ответственность за возможные нарушения в деятельности НААУ с его руководства на обычных исполнителей или «предшественников». Об этом свидетельствуют и «отписки» на запросы со стороны Виталия Петрука.

Напомним, что для назначения Сергей Костюк должен отвечать критериям статьи 6 Закона Украины «Об аккредитации органов по оценке соответствия», а именно иметь опыт работы в сфере аккредитации органов по оценке соответствия или проведению оценки соответствия не менее двух лет.

Впрочем, Виталий Петрук по каким-то причинам решил по запросу скрыть биографическую справку Сергея Костюка, которая могла бы свидетельствовать, что его назначение произошло в нарушение предусмотренной нормативными актами процедуры.

Кроме того, директор НААУ по украинскому законодательству и международным стандартам должен быть назначен по результатам конкурса, в ходе которого должны быть проверены его компетентность, добродетель и соответствие другим критериям. Однако Министерство не проводило подобный конкурс с 2020 года. Вместо этого в декабре 2022 года был назначен и. о. директора НААУ Сергей Костюк, до этого в сфере аккредитации никогда не работавший и не занимавший никаких должностей в НААУ или других связанных по сфере деятельности органах.

Факты злоупотреблений со стороны Костюка освещены в сюжетах Право ТВ (Как назначенного Минэкономики руководителя НААУ Сергея Костюка на работе искали, Как создать коррупцию в Нацагентстве по аккредитации, искусственно затягивая рассмотрение документов, Как заместитель руководителя Нацагентства по аккредитации Сидоренко с бизнесом коммуницирует: 90-тые отдыхают).

В частности, из телефонного звонка руководителя испытательной лаборатории ООО «ДЖИ-АВТО» в НААУ стало известно, что находящиеся в НААУ на рассмотрении документы соответствующие должностные лица НААУ «не могут найти», а ответственные за оформление и подписание документов сотрудники НААУ перманентно находятся всем отделом вроде бы «в командировке». Общения с заявителем руководство НААУ избегает, ссылаясь на военное положение, совещания, дистанционную работу, а также на то, что не обязаны давать какие-либо ответы.

В этих действиях усматривается пристрастное отношение к ООО «ДЖИ-АВТО», другим органам по оценке соответствия и умышленное затягивание процесса расширения сферы аккредитации. Все факты преднамеренной волокиты процессов проведения работ по аккредитации можно проверить в системах электронного документооборота Slack и DocProf, внедренных в НААУ.

Кроме того, органы по оценке соответствия подали заявления о преступлении руководителя НААУ Сергея Костюка в Бюро экономической безопасности Украины, Центральное управление НАБУ, ТУ ГБР в Киеве и другие органы.

Игнорирование очевидных нарушений в работе Сергея Костюка в дальнейшем может привести к расторжению соглашений о взаимном признании со стороны Европейской кооперации по аккредитации, Международной кооперации по аккредитации лабораторий и Международного форума по аккредитации, что, в свою очередь, поставит крест на подписании Соглашения об оценке соответствия и приемлемость промышленной продукции (ACAA) между Украиной и ЕС, о которой не первый год говорит Кабинет министров Украины, то есть на «промышленном безвизе».

Очевидно, это станет дополнительным барьером для Украины на пути к членству в ЕС и, в частности, для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, поскольку не декларативная, а реальная борьба с коррупцией является непосредственным требованием Еврокомиссии, и вряд ли у европейских чиновников будет время разбираться, кто сорвал экономическую интеграцию Украины.

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