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Давид Арахамия: Верховная Рада демонстрирует поразительную эффективность, хотя на ее долю выпало много сложных испытаний

По словам Давида Арахамии, нынешняя Верховная Рада эффективнее предыдущей с точки зрения качества, хотя сначала депутаты фактически разбирались, как и что работает, и активно вовлекает в работу над законопроектами некоммерческие общественные организации и журналистов.

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  1. В Украине

Давид Арахамия предполагает возможность выборов в следующем году

19:56, 31 августа 2023
По его словам, международные партнеры уже посылают Украине сигналы.
Давид Арахамия предполагает возможность выборов в следующем году
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Глава парламентской фракции партии "Слуга Народа" Давид Арахамия не исключает проведения выборов в Украине в следующем году. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас мы находимся в состоянии войны и не знаем, пройдут ли следующие парламентские выборы во время войны или после нее. Я думаю, что теоретически выборы могут быть проведены во время войны", - заявил он.

По его словам, международные партнеры уже посылают Украине сигналы. Они убеждены, что выборы должны быть проведены и во время войны, чтобы не произошло так называемого застоя демократии.

"Вы же знаете, что у нас сейчас в каждой гривне 68 копеек - фактически деньги международных партнеров. То есть мы должны прислушаться к их мнению, потому что они очень активно помогают. Если же... вопросы будут возникать в конце концов, не в этом году точно, но в следующем или после этого нам нужно будет это делать. И если мы будем это делать, тогда для нас нужно будет найти этот путь", – сказал Арахамия.

Арахамия опасается, что если к власти придет кто-то другой, то потратит полгода, "чтобы разобраться, как это работает".

"Любой другой человек, который придет, он будет, также как мы когда-то, тратить минимум 6 месяцев на то, чтобы разобраться, как это работает. Мы, к сожалению, не можем на сегодняшний день, мне кажется, позволить себе как обществу кому-то там 6 месяцев в чем-то разбираться. Надо уже бежать как можно быстрее к нашей победе, к пути в ЕС и к военной победе", - подытожил он.

Напомним, что Владимир Зеленский дал понять, что будет баллотироваться на второй срок, если выборы в стране все же пройдут во время войны.

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