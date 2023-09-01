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Надбавки в 300% в оплате труда чиновников отменят, - Елена Шуляк

08:00, 1 сентября 2023
Оклад главного специалиста на госслужбе будет одинаковым во всех регионах.
Надбавки в 300% в оплате труда чиновников отменят, - Елена Шуляк
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В Украине отменят надбавки в 300% в оплате труда чиновников, создадут справедливые и достойные оклады для всех работников на всех уровнях. Об этом заявила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк по результатам обсуждения на совещании в Кабмине законопроекта 8222 о реформе оплаты труда государственных служащих.

По ее словам, законопроект внедрит единый подход к начислению достойных зарплат на основе классификации должностей.

«Это важная история о снижении коррупционных рисков при установлении и начислении различных надбавок и премий (в настоящее время является целым полем для злоупотреблений) + предпосылка успешной европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В основе реформы система должностных окладов – грейдов, которые будут доминировать в структуре зарплаты. Грейды в оплате труда – шаг в системе вознаграждения, определяющий размер зарплаты работника. То есть уровень оплаты труда, как правило, определяется уровнем обязанностей, выполняемых в соответствии с должностной инструкцией, должности, полномочиями, выполняемыми этой должностью, и продолжительностью выполнения работником своей работы. Простыми словами – оклад главного специалиста на госслужбе должен быть справедливо одинаковым и достойным во всех регионах», - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, сегодня в Украине высокие надбавки, премиальные и другие выплаты выписывают иногда очень несправедливо, «а иногда даже ужасно неоправданно (например, недавняя история с чиновником Черкасского городского совета, который насчитывал себе 300% премии)».

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль 31 августа заявил, что государственный бюджет на 2024 год готовится с учетом новых подходов к оплате труда государственных служащих. То есть, в проект бюджета будут заложены цифры исходя из того, что законопроект 8222 уже принят как закон. Об этом он сообщил по результатам совещания с участием министра финансов Сергея Марченко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222.

Также мы писали, что Министерство финансов во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля (который в свою очередь выполнял поручение Президента) рассмотрело петицию относительно крайне низкой заработной платы большинства работников аппаратов местных и апелляционных судов и, как следствие, их увольнение из судов. Однако правительство не нашло соответствующих средств.

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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