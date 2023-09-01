Надбавки у 300% в оплаті праці чиновників скасують, - Олена Шуляк

Оклад головного спеціаліста на держслужбі буде однаковим у всіх регіонах.

В Україні скасують надбавки в 300% в оплаті праці чиновників, натомість створять справедливі та гідні оклади для всіх працівників на всіх рівнях. На цьому наголосила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк за результатами обговорення на нараді у Кабміні законопроекту 8222 про реформу оплати праці державних службовців.

За її словами, законопроект впровадить єдиний підхід до нарахування гідних зарплат — на основі класифікації посад.

«Це важлива історія про зниження корупційних ризиків при встановленні та нарахуванні різних надбавок і премій (що донині є цілим полем для зловживань) + передумова успішної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

В основі реформи система посадових окладів — грейдів, які будуть домінувати у структурі зарплати. Грейди в оплати праці — крок у системі винагороди, який визначає розмір зарплати працівника. Тобто, рівень оплати праці, як правило, визначається рівнем обов'язків, що виконуються відповідно до посадової інструкції, посади, повноваженнями, що виконуються цією посадою, та тривалістю виконання працівником своєї роботи. Простими словами — оклад головного спеціаліста на держслужбі повинен бути справедливо однаковим і гідним у всіх регіонах», - підкреслила Шуляк.

За її словами, сьогодні в Україні високі надбавки, преміальні та інші виплати виписують подекуди дуже несправедливо, «а подекуди, навіть, жахливо неприправдано (наприклад, нещодавна історія з чиновником Черкаської міської ради, який нараховував собі 300% премії)».

В свою чергу, прем’єр-міністр Денис Шмигаль 31 серпня заявив, що державний бюджет на 2024 рік готується з урахуванням нових підходів до оплати праці державних службовців. Тобто, у проект бюджету будуть закладені цифри, виходячи з того, що законопроект 8222 вже прийнятий як закон. Про це він повідомив за результатами наради за участі міністра фінансів Сергія Марченка.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад №8222.

Також ми писали, що Міністерство фінансів на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (який у свою чергу виконував доручення Президента) розглянуло петицію щодо вкрай низької заробітної плати більшості працівників апаратів місцевих та апеляційних судів і як наслідок, їх звільнення з судів. Однак уряд не віднайшов відповідних коштів.

Міністерство фінансів послалося на дані Державної судової адміністрації, згідно з якими середня зарплата в апаратах судів складає 14,8 тис. гривень.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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