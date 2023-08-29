Уряд не знайшов грошей для апаратів судів — петиція до Президента поки що не дала результату

Міністерство фінансів послалося на дані Державної судової адміністрації, згідно з якими середня зарплата в апаратах судів складає 14,8 тис. гривень.

Міністерство фінансів на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (який у свою чергу виконував доручення Президента) розглянуло петицію щодо вкрай низької заробітної плати більшості працівників апаратів місцевих та апеляційних судів і як наслідок, їх звільнення з судів.

Відповідну відповідь Міністерства фінансів оприлюднив народний депутат Сергій Демченко.

Як зазначив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличєв, станом на 2023 рік, в умовах збройної агресії РФ, у держави відсутні можливості для виділення працівникам апаратів судів додаткового фінансування.

Також, заступник міністра фінансів повідомив, що за даними ДСА, середньомісячна заробітна плата працівників апаратів місцевих загальних судів у травні-липні 2023 року становила 14,8 тис. гривень. Заробітна плата секретарів судового засідання у травні-липні склала 10,4 тис. гривень.

Крім того, Мінфін зазначив, що за даними ДСА, у травні-липні цього року розмір стимулюючих виплат (премії та надбавки за інтенсивність) склали в середньому 17,3% від посадового окладу.

До того ж, на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань працівникам апаратів місцевих загальних судів у травні-липні спрямовано 9,6 млн. гривень, а у якості компенсації за невикористані відпустки — ще 8,2 млн. гривень.

Таким чином, поки що кардинально підвищити рівень заробітної плати працівників апаратів судів не вдалося.

З повним текстом відповіді Міністерства фінансів можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що петиція стосовно незадовільного рівня заробітної плати була зареєстрована на сайті Офісу Президента працівником апарату суду Яною Терещенко 10 квітня 2023 року.

Ініціатор петиції зазначила, що середня заробітна плата працівників апаратів місцевих загальних судів складає близько 7 600 гривень. З відрахуванням податків – 6 100 гривень.

А розмір фактичної заробітної плати, наприклад, секретарів судових засідань у загальних місцевих судах становить 5 200 – 6 300 гривень.

26 червня петиція набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.

Президент Володимир Зеленський 4 серпня доручив Кабінету міністрів розібратись у проблемі низької заробітної плати працівників апаратів судів.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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