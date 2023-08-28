НБУ пом'якшує обмеження в частині продажу безготівкової валюти громадянам – що зміниться

Банки зможуть продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції.

Зображення: freepik.com

Національний банк пом'якшує валютні обмеження в частині продажу безготівкової іноземної валюти громадянам.

Від завтра, 29 серпня, Національний банк:

вперше з початку повномасштабної війни дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов’язань для проведення такої операції. Відповідні операції здійснюватимуться за курсом, установленим банком, у межах щомісячного ліміту в розмірі 50 тис. грн в еквіваленті в одному банку;

збільшить зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

У НБУ зазначають, що такий інструмент доступний громадянам із 21 липня 2022 року.

За необхідності Національний банк готовий застосувати додаткові заходи для мінімізації множинності обмінних курсів.

Наведені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2023 року № 104 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18» , що набирає чинності з 29 серпня 2023 року.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.