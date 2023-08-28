Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Имущество Окружного админсуда Киева передадут Хозяйственному суду Киева

Хозяйственный суд Киева получит мониторы, ноутбуки, системные блоки, сканер.

Опубликованы изменения в Порядок присвоения рангов государственных служащих

Очередной ранг может быть присвоен только в случае, когда предыдущий ранг был присвоен государственному служащему больше года назад с учетом результатов оценки его служебной деятельности.

Кабмин ограничил количество чиновников, которых могут командировать за границу на работу в международные организации

Предельная численность госслужащих, которые могут находиться в служебной командировке в секретариатах международных организаций и представительствах международных организаций за счет бюджетных средств за границей, составит 15 человек.

Кабмин опубликовал Порядок осуществления обмена медицинскими документами военнослужащих между учреждениями здравоохранения и военкоматами

Для обмена документами военнослужащих используются системы электронного документооборота Минобороны, Вооруженных сил, других военных формирований, органов специального назначения с правоохранительными функциями.

Большая Палата Верховного Суда: риск любой ошибки государственного органа должен возлагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются

Принцип «надлежащего управления», как правило, не должен препятствовать государственным органам исправлять случайные ошибки, даже те, причиной которых является их собственная халатность, но потребность исправить прошлую «ошибку» не должна непропорционально вмешиваться в новое право, - позиция Большой Палаты Верховного Суда.

  1. В Украине

НБУ смягчает ограничения в части продажи безналичной валюты гражданам – что изменится

21:07, 28 августа 2023
Банки смогут продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.
НБУ смягчает ограничения в части продажи безналичной валюты гражданам – что изменится
Изображение: freepik.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты для граждан.

С завтрашнего дня, 29 августа, Национальный банк:

  • впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;
  • увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В НБУ отмечают, что такой инструмент доступен гражданам с 21 июля 2022 года.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 28 августа 2023 года № 104 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу с 29 августа 2023 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    заступник голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Людмила Губська
    Людмила Губська
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області