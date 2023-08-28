НБУ смягчает ограничения в части продажи безналичной валюты гражданам – что изменится

Банки смогут продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции.

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Национальный банк смягчает валютные ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты для граждан.

С завтрашнего дня, 29 августа, Национальный банк:

впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

увеличит со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В НБУ отмечают, что такой инструмент доступен гражданам с 21 июля 2022 года.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры для минимизации множественности обменных курсов.

Приведенные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 28 августа 2023 года № 104 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 года № 18», которое вступает в силу с 29 августа 2023 года.

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