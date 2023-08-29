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Все данные, связанные со здоровьем, будут отображаться на отдельной платформе – Минздрав

11:13, 29 августа 2023
Информационная платформа данных будет интегрирована с другими системами и реестрами.
Все данные, связанные со здоровьем, будут отображаться на отдельной платформе – Минздрав
Изображение: freepik.com
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Электронное здравоохранение насчитывает многие системы и реестры, которые генерируют различные данные, однако, рассказывают в Минздраве, пока между этими системами не в полной мере обеспечена интеграция, поэтому качество данных о здравоохранении часто снижается из-за неточности или ошибки.

Поэтому было решено создать информационную платформу данных – систему, которая обеспечивает единые стандарты и единое управление всеми имеющимися данными в медицинской сфере и предоставит инструменты для их качественного анализа.

Как отметили в Минздраве, пользователями платформы могут быть представители органов власти разного уровня, международные и общественные организации, медицинские работники и, конечно, пациенты.

Информационная платформа данных будет интегрирована с другими системами и реестрами.

Данные будут фиксироваться по таким категориям:

  • общие показатели: рождаемость, продолжительность жизни и т.п.;
  • показатели, относящиеся к сфере здравоохранения: управление, финансирование, оказание медицинской помощи, медицинские изделия и т.п.;
  • показатели, касающиеся здоровья населения по определенным категориям: факторы риска, материнство, детство, ментальное здоровье и т.п.;
  • показатели, касающиеся среды: безопасности и кризисные факторы.

В Министерстве объясняют, что вертикально-горизонтальная система построения платформы позволит отражать показатели на разных уровнях. Более низкие показатели будут интегрироваться в показатели верхнего уровня, и, что немаловажно, их можно будет рассчитывать автоматически благодаря разработанным индикаторам и формулам.

К примеру, показатели для международной отчетности будут давать возможность сравнить состояние здравоохранения нашей страны с другими, а на национальном уровне можно будет увидеть уровень оказания медицинской помощи.

Будут отображаться данные также на региональном и местном уровнях.

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