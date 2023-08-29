Усі дані, пов’язані зі здоров’ям, відображатимуться на окремій платформі – МОЗ

Інформаційна платформа даних буде інтегрована з іншими системами та реєстрами.

Зображення: freepik.com

Електронна охорона здоров’я налічує багато систем та реєстрів, які генерують різні дані, однак, розповідають у МОЗ, наразі між цими системами не повною мірою забезпечено інтеграцію, тож якість даних про охорону здоров’я часто знижується через неточність або помилки.

Тому було вирішено створити інформаційну платформу даних – систему, яка забезпечує єдині стандарти і єдине управління всіма наявними даними у медичній сфері і надасть інструменти для їхнього якісного аналізу.

Як зазначили у МОЗ, користувачами платформи можуть бути представники органів влади різного рівня, міжнародні та громадські організації, медичні працівники і, звісно, пацієнти.

Інформаційна платформа даних буде інтегрована з іншими системами та реєстрами.

Дані будуть фіксуватися за такими категоріями:

загальні показники: народжуваність, тривалість життя тощо;

показники, що належати до сфери охорони здоровʼя: управління, фінансування, надання медичної допомоги, медичні вироби тощо;

показники, що стосуються здоровʼя населення за певними категоріями: фактори ризику, материнство, дитинство, ментальне здоровʼя тощо;

показники, що стосуються середовища: безпеки та кризові фактори.

У Міністерстві пояснюють, що вертикально-горизонтальна система побудови платформи дозволить відображати показники на різних рівнях. Нижчі показники інтегруватимуться в показники верхнього рівня, і, що важливо, їх можна буде розраховувати автоматично завдяки розробленим індикаторам та формулам.

Приміром, показники для міжнародної звітності даватимуть змогу порівняти стан охорони здоровʼя нашої країни з іншими, а на національному рівні можна буде побачити рівень надання медичної допомоги.

Відображатимуться дані також на регіональному і місцевому рівнях.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.