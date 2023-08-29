На Харківщині на вибухонебезпечному пристрої підірвався дистанційно керований трактор

Він був модернізований під дистанційне керування.

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У Балаклійській громаді на Харківщині під час розмінування фермерського поля на невідомому вибухонебезпечному пристрої, залишеному окупантами, підірвався трактор «Т-150».

Про це повідомили у ДСНС України, зазначивши, що його було модернізовано під дистанційне керування, тому обійшлося без жертв і постраждалих.

Громадян просять бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку.

Раніше ми писали, що Україна планує до кінця 2023 року розробити Національну стратегію протимінної діяльності, а до кінця першого кварталу 2024 року – деталізовану Національну програму.

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