На Харьковщине на взрывоопасном устройстве подорвался дистанционно управляемый трактор

Он был модернизирован под дистанционное управление.

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В Балаклейской общине на Харьковщине во время разминирования фермерского поля на неизвестном взрывоопасном устройстве, оставленном оккупантами, подорвался трактор «Т-150».

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, отметив, что его было модернизировано под дистанционное управление, поэтому обошлось без жертв и пострадавших.

Граждан просят быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности.

Ранее мы писали, что Украина планирует до конца 2023 года разработать Национальную стратегию противоминной деятельности, а до конца первого квартала 2024 года – детализированную Национальную программу.

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