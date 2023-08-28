Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал с гранатой

Мужчина направлялся в Дубай.

Варшавский аэропорт Шопена в понедельник, 28 августа, эвакуировали из-за мужчины, который вез гранату и четыре патрона.

Об этом сообщает «RMF FM».

Как отмечается, в 15.05 во время проверки ручной клади 41-летнего гражданина Южно-Африканской Республики были обнаружены боеприпасы. Как пишет «RMF FM», речь идет о четырех патронах калибра 5,56 миллиметра.

На этом основании был проведен осмотр зарегистрированного багажа пассажира, сообщила пресс-секретарь пограничной службы лейтенант Анна Михальская. Там обнаружили боевую гранату.

Известно, что этот мужчина направлялся из Украины в Дубай.

В связи с находками было принято решение об остановке движения и эвакуации терминала вылета. В общей сложности из аэропорта было эвакуировано около 400 человек.

Пограничники задержали гражданина ЮАР. Во вторник его должны доставить в суд.

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