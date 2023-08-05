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Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заробітної плати працівників апаратів судів

Президент доручив Кабінету міністрів розібратись у проблемі низької заробітної плати працівників апаратів судів.

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Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заробітної плати працівників апаратів судів

08:31, 5 серпня 2023
Президент доручив Кабінету міністрів розібратись у проблемі низької заробітної плати працівників апаратів судів.
Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заробітної плати працівників апаратів судів
Джерело фото: Офіс Президента
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Президент Володимир Зеленський 4 серпня відповів на петицію щодо вкрай низької заробітної плати більшості працівників апаратів місцевих та апеляційних судів і як наслідок, їх звільнення з судів.

Нагадаємо, що зазначена петиція була зареєстрована на сайті Офісу Президента працівником апарату суду Яною Терещенко 10 квітня 2023 року.

Ініціатор петиції зазначила, що середня заробітна плата працівників апаратів місцевих загальних судів складає близько 7 600 гривень. З відрахуванням податків – 6 100 гривень.

А розмір фактичної заробітної плати, наприклад, секретарів судових засідань у загальних місцевих судах становить 5 200 6 300 гривень.

26 червня петиція набрала необхідні для розгляду Президентом 25 тис. голосів.

Втім, відповідь Президента на петицію, на жаль, не містить конкретики щодо вирішення проблеми низької заробітної плати працівників апаратів судів.

Президент зазначив, що оплата праці працівників установ і організацій, що фінансуються з бюджету, здійснюється на підставі актів Кабінету Міністрів України в межах бюджетних асигнувань (частина перша статті 13 Закону України "Про оплату праці").

За законами України "Про державну службу" (статті 50, 51) та "Про судоустрій і статус суддів" (стаття 150) питання оплати праці державних службовців, у тому числі державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя, віднесені до компетенції Кабінету Міністрів України.

Відтак, Володимир Зеленський зазначив, що звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути порушені в електронній петиції питання, а потім поінформувати як Президента, так і автора петиції.

Нагадаємо, що 28 липня у Державній судовій адміністрації повідомили, що у другий половині 2023 року розмір премій працівників апаратів судів може зрости до 40%. 

Автор: В'ячеслав Хрипун

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