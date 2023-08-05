«Зелене світло» для створення бойових безпілотників: ШІ здійснив успішне самостійне керування винищувачем

У США успішно тестують безпілотний винищувач.

Джерело фото: noworries

Система штучного інтелекту успішно здійснила повне керування безпілотником XQ-58A Valkyrie під час тривалого польоту. Випробування провели у випробувально-тренувальному комплексі Еглін у Флориді, де тривалий трьохгодинний виліт відбувся без нагляду операторів, – повідомляє Лабораторія ВПС США, пише noworries.

Досягнення стало результатом дворічного співробітництва між урядом США та командою Skyborg Vanguard — проектом Лабораторії та Центру управління життєвим циклом ВПС. Головною метою цієї колаборації є розробка безпілотного винищувача.

Для того, щоб штучний інтелект міг працювати бездоганно з новими алгоритмами, науковці витратили понад мільйон годин на симуляціях. Після цього алгоритми пройшли десять тестових польотів на борту експериментального літака X-62A з супроводом XQ-58A та наземними операторами.

Військові ВПС США відзначають, що цей успішний бойовий виліт відкриває дорогу до розробки штучної інтелектуальної агентури (ШІ), яка здатна виконувати сучасні бойові завдання. Такі ШІ-агенти будуть впроваджені в програму CCA (Collaborative Combat Aircraft) для створення бойових безпілотників, які можуть ефективно співпрацювати з пілотованими літальними апаратами.

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