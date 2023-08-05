У Києві «накрили» масштабний call-центр шахраїв

Офіс незаконного call-центр був розрахований на понад 700 робочих місць для диспетчерів.

Джерело фото: Національна поліція України

У Києві на Подолі правоохоронці викрили чергову незаконну діяльність call-центру, ще й розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій в приміщенні офісу. В результаті слідчих дій, встановлено особи 197 працівників, вилучено 725 одиниць техніки та документацію, – повідомляють в Національній поліції України.

«3 серпня у Подільському районі Києва правоохоронці задокументували незаконну діяльність ще одного call-центру. Крім того, правоохоронці задокументували факт пошкодження майна. Як стало відомо, група молодиків вибила вхідні двері та вікна на першому поверсі будівлі», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали 4 «активістів». Ними виявилися мешканці Київщини, 1990, 1992, 1993 років народження, та киянин, 1993 року народження. Тривають заходи з затримання ще двох правопорушників.

Слідчі внесли даний факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганських дій за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

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