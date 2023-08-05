В Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников

Офис незаконного call-центр был рассчитан на более 700 рабочих мест для диспетчеров.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Киеве на Подоле правоохранители разоблачили очередную незаконную деятельность call-центра, еще и начали уголовное производство по факту хулиганских действий в помещении офиса. В результате следственных действий, установлены личности 197 работников, изъято 725 единиц техники и документацию, – сообщают в Национальной полиции Украины.

«3 августа в Подольском районе Киева правоохранители задокументировали незаконную деятельность еще одного call-центра. Кроме того, правоохранители задокументировали факт повреждения имущества. Как стало известно, группа молодых людей выбила входные двери и окна на первом этаже здания», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 4 «активистов». Ими оказались жители Киевщины, 1990, 1992, 1993 годов рождения, и киевлянин, 1993 года рождения. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух правонарушителей.

Следователи внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также начали уголовное производство по факту хулиганских действий по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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