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Вступили в силу изменения в бронировании залов судебных заседаний других судов в подсистеме видеоконференцсвязи

Приказом ГСА Инструкция дополнена новым разделом о бронировании залов судебных заседаний других судов для проведения видеоконференций.

Верховный Суд сделал вывод о временных рамках подачи заявления о взыскании расходов на правовую помощь

У суда не возникнет оснований для распределения расходов на правовую помощь путем принятия дополнительного судебного решения в соответствии со статьей 252 КАСУ, когда заявление о распределении этих расходов, как и доказательства, подтверждающие эти расходы, будут поданы суду уже после того, как этот суд рассмотрит дело и примет соответствующее решение, - позиция Верховного Суда.

Исполнитель не должен ждать уведомления банка, а по имеющейся у него информации о целевом назначении денежных средств, обязан снять арест со счета, - ВС

Заявительница обжаловала в суд действия частного исполнителя, не снявшего арест с банковского счета, на который перечислялись пенсионные выплаты на содержание ребенка.

В отличие от парламента, суд не устанавливает абстрактные правила поведения для всех жизненных ситуаций, подпадающих под действие определенной нормы права - Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда очертила, что является причиной отступа от высказанного ранее вывода.

По правилам какого судопроизводства рассматривается спор с государством о возмещении ущерба, причиненного незаконным отстранением от должности: позиция БП ВС

В этому делу истец обратился к прокурору с просьбой определить размер возмещения заработка, утраченного в результате отстранения от должности во время досудебного расследования по уголовному производству, которое впоследствии прокурор закрыл из-за отсутствия состава преступления.

  1. В Украине

В Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников

09:21, 5 августа 2023
Офис незаконного call-центр был рассчитан на более 700 рабочих мест для диспетчеров.
В Киеве «накрыли» масштабный call-центр мошенников
Источник фото: Национальная полиция Украины
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В Киеве на Подоле правоохранители разоблачили очередную незаконную деятельность call-центра, еще и начали уголовное производство по факту хулиганских действий в помещении офиса. В результате следственных действий, установлены личности 197 работников, изъято 725 единиц техники и документацию, – сообщают в Национальной полиции Украины.

«3 августа в Подольском районе Киева правоохранители задокументировали незаконную деятельность еще одного call-центра. Кроме того, правоохранители задокументировали факт повреждения имущества. Как стало известно, группа молодых людей выбила входные двери и окна на первом этаже здания», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 4 «активистов». Ими оказались жители Киевщины, 1990, 1992, 1993 годов рождения, и киевлянин, 1993 года рождения. Продолжаются мероприятия по задержанию еще двух правонарушителей.

Следователи внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также начали уголовное производство по факту хулиганских действий по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

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