Теракт рф на Каховской ГЭС: до 100 тысяч грн компенсации смогут получить украинцы за потерянный урожай

За каждую сотку затопленного частного земельного участка предусмотрены выплаты в размере 3300 грн.

Источник фото: Кабинет Министров Украины

Кабинет Министров Украины принял решение предусмотреть компенсации жителям Херсонской и Николаевской областей за потерянный урожай из-за российского теракта на Каховской ГЭС, – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет Правительственный портал.

Таким образом, за каждую сотку земельного участка частного огорода планируют выплатить 3 300 грн.

«На повестке дня сегодня есть решение о выплатах людям в Херсонской и Николаевской областях, которые потеряли свои урожаи из-за российского теракта на Каховской ГЭС. В результате подрыва плотины много участков подтопило и люди потеряли свои огороды и урожай. Будем помогать», – сказал глава правительства.

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