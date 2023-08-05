В Instagram ввели ограничения на сообщения от незнакомцев: какой контент больше не появится

Новая функция Instagram защищает пользователей от нежелательных изображений и видео в сообщениях.

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Instagram запустил новую функцию, которая будет защищать пользователей от нежелательных изображений и видео в личных сообщениях от незнакомых людей, – сообщает TechCrunch.

«С этой новой функцией пользователи, которые хотят отправлять личные сообщения людям, которые не следят за ними, столкнутся с двумя новыми ограничениями. Во-первых, вместо того, чтобы отправлять неограниченное количество запросов тем, кто не является вашим фолловером, теперь вы сможете отправить им только одно сообщение. Вы сможете продолжать отправлять ему сообщения только после того, как он примет ваше приглашение в чат. Во-вторых, запросы теперь ограничены только текстом, что означает, что вы можете отправлять изображения, видео или голосовые сообщения тому, кто не подписан на вас, только после того, как он принял ваше приглашение в чат», – говорится в сообщении.

Instagram заявляет, что благодаря этим новым ограничениям люди больше не будут получать нежелательных изображений или видео от пользователей, на которых они не подписаны, а незнакомцы не смогут постоянно присылать им сообщения. Гигант социальных медиа отмечает, что новая функция будет особенно полезной для женщин, поскольку они часто получают нежелательные обнаженные лица в сообщениях.

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