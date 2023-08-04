Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь»: хто може отримати відзнаку

Запроваджено низку почесних нагрудних знаків та затверджено відповідне положення.

Источник фото: Military Media Center

Приказом Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины введен ряд почетных нагрудных знаков и утверждено соответствующее положение. Нагрудным знаком «Крест Военная честь» награждаются лица сержантского, старшинского и офицерского состава Вооруженных Сил Украины, – сообщает Military Media Center.

Нагрудным знаком «Крест Военная честь» награждаются военные ВСУ за:

- значительный личный вклад в развитие сектора национальной безопасности и обороны;

- развитие Вооруженных Сил Украины;

- становление и повышение боевого потенциала видов, родов войск ВСУ, их реформирование к стандартам НАТО.

В центре знака помещено изображение герба Войска Запорожского - казака с мушкетом. Щит на рельефном картуше увенчан изображением малого Государственного герба Украины. В промежутках между лапами креста размещен круглый рельефный лавровый венок.

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