Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь»: хто може отримати відзнаку

Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України запроваджено низку почесних нагрудних знаків та затверджено відповідне положення. Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються особи сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України, – повідомляє Military Media Center.
Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються військові ЗСУ за:
- значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки і оборони;
- розбудову Збройних Сил України;
- становлення і підвищення бойового потенціалу видів, родів військ ЗСУ, їх реформування до стандартів НАТО.
У центрі знака вміщено зображення герба Війська Запорозького — козака з мушкетом. Щит на рельєфному картуші увінчаний зображенням малого Державного герба України. В проміжках між лапами хреста розміщено круглий рельєфний лавровий вінок.
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