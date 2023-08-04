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Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь»: хто може отримати відзнаку

21:05, 4 серпня 2023
Запроваджено низку почесних нагрудних знаків та затверджено відповідне положення.
Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ «Хрест Військова честь»: хто може отримати відзнаку
Джерело фото: Military Media Center
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Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України запроваджено низку почесних нагрудних знаків та затверджено відповідне положення. Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються особи сержантського, старшинського та офіцерського складу Збройних Сил України, – повідомляє Military Media Center.

Нагрудним знаком «Хрест Військова честь» нагороджуються військові ЗСУ за:

  • значний особистий внесок у розвиток сектору національної безпеки і оборони;
  • розбудову Збройних Сил України;
  • становлення і підвищення бойового потенціалу видів, родів військ ЗСУ, їх реформування до стандартів НАТО.

У центрі знака вміщено зображення герба Війська Запорозького — козака з мушкетом. Щит на рельєфному картуші увінчаний зображенням малого Державного герба України. В проміжках між лапами хреста розміщено круглий рельєфний лавровий вінок.

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