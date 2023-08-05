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  1. В Україні

Теракт рф на Каховській ГЕС: до 100 тисяч грн компенсації зможуть отримати українці за втрачений врожай

08:00, 5 серпня 2023
За кожну сотку затопленої приватної земельної ділянки передбачено виплати у розмірі 3300 грн.
Теракт рф на Каховській ГЕС: до 100 тисяч грн компенсації зможуть отримати українці за втрачений врожай
Джерело фото: Кабінет Міністрів України
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Кабінет Міністрів України ухвалив рішення передбачити компенсації жителям Херсонської та Миколаївської областей за втрачений врожай через російський теракт на Каховській ГЕС, – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, пише Урядовий портал.

Так, за кожну сотку земельної ділянки приватного городу планують виплатити 3 300 грн.

«На порядку денному сьогодні маємо рішення щодо виплат людям в Херсонській та Миколаївській областях, які втратили свої врожаї через російський теракт на Каховській ГЕС. Внаслідок підриву греблі багато ділянок підтопило й люди втратили свої городи та врожай. Будемо допомагати», – сказав глава уряду.

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