«Зеленый свет» для создания боевых беспилотников: ИИ осуществил успешное самостоятельное управление истребителем

В США успешно тестируют беспилотный истребитель.

Источник фото: noworries

Система искусственного интеллекта успешно осуществила полное управление беспилотником XQ-58A Valkyrie во время длительного полета. Испытания провели в испытательно-тренировочном комплексе Эглин во Флориде, где длительный трехчасовой вылет состоялся без присмотра операторов, – сообщает Лаборатория ВВС США, пишет noworries.

Достижение стало результатом двухлетнего сотрудничества между правительством США и командой Skyborg Vanguard - проектом Лаборатории и Центра управления жизненным циклом ВВС. Главной целью этой коллаборации является разработка беспилотного истребителя.

Для того, чтобы искусственный интеллект мог работать безупречно с новыми алгоритмами, ученые потратили более миллиона часов на симуляциях. После этого алгоритмы прошли десять тестовых полетов на борту экспериментального самолета X-62A с сопровождением XQ-58A и наземными операторами.

Военные ВВС США отмечают, что этот успешный боевой вылет открывает дорогу к разработке искусственной интеллектуальной агентуры (ИИ), которая способна выполнять современные боевые задачи. Такие ИИ-агенты будут внедрены в программу CCA (Collaborative Combat Aircraft) для создания боевых беспилотников, которые могут эффективно сотрудничать с пилотируемыми летательными аппаратами.

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