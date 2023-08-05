Владимир Зеленский ответил на петицию о заработной плате работников аппаратов судов

Президент поручил Кабинету министров разобраться в проблеме низкой заработной платы работников аппаратов судов.

Источник фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский 4 августа ответил на петицию о крайне низкой заработной плате большинства работников аппаратов местных и апелляционных судов и, как следствие, их увольнения из судов.

Напомним, что указанная петиция была зарегистрирована на сайте Офиса Президента работником аппарата суда Яной Терещенко 10 апреля 2023 года.

Инициатор петиции отметила, что средняя заработная плата работников аппаратов местных судов составляет около 7 600 гривен. За вычетом налогов – 6 100 гривен.

А размер фактической заработной платы, например, секретарей судебных заседаний в общих местных судах составляет 5200 – 6300 гривен.

26 июня петиция набрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тысяч голосов.

Впрочем, ответ Президента на петицию, к сожалению, не содержит конкретики относительно решению проблемы низкой заработной платы работников аппаратов судов.

Президент отметил, что оплата труда работников учреждений и организаций, финансируемых из бюджета, осуществляется на основании актов Кабинета Министров Украины в пределах бюджетных ассигнований (часть первая статьи 13 Закона Украины "Об оплате труда").

По законам Украины "О государственной службе" (статьи 50, 51) и «О судоустройстве и статусе судей» (статья 150) вопросы оплаты труда государственных служащих, в том числе государственных служащих судов, органов и учреждений системы правосудия, отнесены к компетенции Кабинета Министров Украины.

Следовательно, Владимир Зеленский отметил, что обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой рассмотреть поднятые в электронной петиции вопросы, а затем информировать как Президента, так и автора петиции.

Напомним, что 28 июля в Государственной судебной администрации сообщили, что во второй половине 2023 размер премий работников аппаратов судов может возрасти до 40%.

Автор: Вячеслав Хрипун

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