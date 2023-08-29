Правительство не нашло денег для аппаратов судов — петиция к Президенту пока не дала результата

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Министерство финансов во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля (который в свою очередь выполнял поручение Президента) рассмотрело петицию относительно крайне низкой заработной платы большинства работников аппаратов местных и апелляционных судов и, как следствие, их увольнения из судов.

Ответный ответ Министерства финансов обнародовал народный депутат Сергей Демченко.

Как отметил замминистра финансов Роман Ермолычев, по состоянию на 2023 год, в условиях вооруженной агрессии РФ, у государства отсутствуют возможности для выделения работникам аппаратов судов дополнительного финансирования.

Также заместитель министра финансов сообщил, что, по данным ГСА, среднемесячная заработная плата работников аппаратов местных общих судов в мае-июле 2023 года составила 14,8 тыс. гривен. Зарплата секретарей судебного заседания в мае-июле составила 10,4 тыс. гривен.

Кроме того, Минфин отметил, что, по данным ГСА, в мае-июле этого года размер стимулирующих выплат (премии и надбавки за интенсивность) составили в среднем 17,3% от должностного оклада.

К тому же на выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов работникам аппаратов местных общих судов в мае-июле направлено 9,6 млн. гривен, а в качестве компенсации за неиспользованные отпуска — еще 8,2 млн. гривен.

Таким образом, пока что кардинально повысить уровень заработной платы работников аппаратов судов не удалось.

С полным текстом ответа Министерства финансов можно ознакомиться ниже:

Напомним, что петиция относительно неудовлетворительного уровня заработной платы была зарегистрирована на сайте Офиса Президента работником аппарата суда Яной Терещенко 10 апреля 2023 года.

Инициатор петиции отметила, что средняя заработная плата работников аппаратов местных общих судов составляет около 7600 гривен. За вычетом налогов – 6 100 гривен.

А размер фактической заработной платы, например, секретарей судебных заседаний в общих местных судах составляет 5200 – 6300 гривен.

26 июня петиция набрала необходимые для рассмотрения Президентом 25 тыс. голосов.

Президент Владимир Зеленский 4 августа поручил Кабинету Министров разобраться в проблеме низкой заработной платы работников аппаратов судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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