Раде предлагают ввести пожизненное лишение свободы за коррупцию во время войны

Появился текст законопроекта о приравнивании коррупции к государственной измене – предлагается наказывать чиновников и судей пожизненным лишением свободы за коррупцию.

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Как известно, в конце прошлой недели Президент Владимир Зеленский рассказал, что коррупционные преступления могут быть приравнены к государственной измене. «Я поставил задачу. Законодателю будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Конечно, такое оружие не может быть постоянным, но на время войны это поможет», - отметил Зеленский в интервью.

«Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время, я думаю, что это будет достаточно серьезный инструмент. Чтоб даже не думали. Но это не расстрел, не сталинизм», – добавил он.

Президент отметил, что соответствующий инструмент может быть «задействован как можно скорее». По словам Владимира Зеленского, соответствующий законопроект будет внесен в течение недели. А дальше дело за парламентом, добавил он.

30 августа в Верховной Раде появился законопроект 9659, который по названию совпадает с озвученной Президентом Зеленским инициативой – по приравнивании наказуемости коррупционных уголовных правонарушений к государственной измене на период военного положения. Однако авторами законопроекта выступает бывший спикер Дмитрий Разумков и депутаты по его объединению.

Других зарегистрированных законопроектов в парламенте пока нет.

Следовательно, законопроект 9659 не предусматривает буквального «приравнивания» коррупции к госизмене в процессуальном аспекте и передачи этих дел по подследственности от НАБУ к СБУ.

Вместе с тем он выделяет коррупционные действия во время войны в отдельную статью Уголовного кодекса и предлагает усилить наказание – в том числе, предусмотреть пожизненное лишение свободы.

«Пожизненное» по конфискации имущества может быть применено за совершенное во время военного положения:

присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение

нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом, а также осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением, если предметом таких действий были бюджетные средства в больших размерах

злоупотребление властью или служебным положением

принятие предложения, обещания или получение взятки, совершенное лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение

приобретение лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение, активов, стоимость которых более чем на 6500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан превышает его законные доходы

принятие предложения, обещания или получения взятки для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или предложение или обещание оказать влияние за оказание такой выгоды, совершенное лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

Под должностными лицами, занимающими ответственное и особо ответственное положение, в этой статье авторы предлагают понимать в частности министров и их заместителей, членов Национального совета по телевидению и радиовещанию, уполномоченного по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере публичных закупок, членов Центральной избирательной комиссии, членов и инспекторов Высшего совета правосудия, членов и инспекторов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, народных депутатов Украины, Директора НАБУ и его заместителей, Председателя Национального агентства по предотвращению коррупции и его заместителей, Генерального прокурора и его заместителей, Секретаря СНБО и его заместителей, а также судей, прокуроров, следователей и дознавателей, руководителей, заместителей руководителей государственных органов, юрисдикция которых распространяется всю территорию Украины, их аппаратов и самостоятельных структурных подразделений и т.д.

Дела по соответствующей новой статье 111-3 УК предлагается поручить рассматривать Высшему антикоррупционному суду.

Автор: Наталья Мамченко

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