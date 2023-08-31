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Давид Арахамія припускає можливість виборів у наступному році

19:56, 31 серпня 2023
За його словами, міжнародні партнери вже надсилають Україні сигнали.
Давид Арахамія припускає можливість виборів у наступному році
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Голова парламентської фракції партії "Слуга Народу" Давид Арахамія не виключає проведення виборів в Україні наступного року. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз ми перебуваємо у стані війни і не знаємо, чи наступні парламентські вибори пройдуть під час війни, чи після неї. Я думаю, що теоретично вибори можуть бути проведені під час війни", - заявив він.

За його словами, міжнародні партнери вже надсилають Україні сигнали. Вони переконані, що вибори мають бути проведені і під час війни, щоб не сталося так званого застою демократії.

"Ви ж знаєте, що в нас зараз в кожній гривні 68 копійок - фактично гроші міжнародних партнерів. Тобто ми маємо дослухатись до їхньої думки, тому що вони дуже активно допомагають. Якщо ж... таки питання будуть виникати врешті решт, не в цьому році точно, але в наступному чи після цього нам треба буде це робити. І якщо ми будемо це робити, тоді для нас потрібно буде знайти оцей шлях", –  сказав Арахамія. 

Він побоюється, що якщо до влади прийде хтось інший, то витратить пів року, "щоби розібратися, як це працює".

"Будь-яка інша людина, яка прийде, вона буде, також як ми колись, витрачати мінімум 6 місяців на те, щоби розібратися, як це працює. Ми, на жаль, не можемо на сьогоднішній день, мені здається, дозволити собі як суспільству комусь там 6 місяців в чомусь розбиратися. Треба вже бігти як можна найшвидше до нашої перемоги, до шляху в ЄС і до перемоги військової", – підсумував Арахамія.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський дав зрозуміти, що балотуватиметься на другий термін, якщо вибори в країні все ж таки відбудуться під час війни. 

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