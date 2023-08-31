Давид Арахамія про інцидент у Дніпрі: ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони

Давид Арахамія заявив, що будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони, зокрема, буде розмежовано «межі достатньої і недостатньої самооборони».

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що після інциденту у Дніпрі, під час якого поліцейський застосував проти чоловіка табельну зброю та завдав йому смертельного поранення, Верховна Рада ухвалить низку законів.

«У порядку денному Верховної Ради є питання стосовно закону про зброю, а паралельно з ним розглядатиметься законопроєкт, який регулює межі самооборони. Це питання особливо актуальне у контексті останньої гучної події у Дніпрі, де поліцейський застрелив порушника», — цитує Давида Арахамію сайт парламенту.

«Із питанням конфлікту в Дніпрі будуть розбиратися правоохоронні органи, щоби встановити всі обставини. А парламент зі свого боку до кінця цього року постарається повністю доопрацювати пакет документів, і в підсумку будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони. В останньому ми розмежуємо поняття, що є достатньої і недостатньої межі самооборони», — наголосив Арахамія.

Нагадаємо, що ДБР наразі розпочато стосовно поліцейського кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, якщо вони спричинили тяжкі наслідки). Про кваліфікацію дій як самооборони поки не йдеться.

Автор: Наталя Мамченко

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