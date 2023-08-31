Давид Арахамия об инциденте в Днепре: мы разграничиваем достаточные и недостаточные пределы самообороны

Давид Арахамия заявил, что будут приняты необходимые изменения и по оружию, и по самообороне, в частности, будут разграничены «пределы достаточной и недостаточной самообороны»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что после инцидента в Днепре, во время которого полицейский применил против мужчины табельное оружие и нанес ему смертельное ранение, Верховная Рада примет ряд законов.

«В повестке дня Верховной Рады есть вопросы по закону об оружии, а параллельно с ним будет рассматриваться законопроект, регулирующий границы самообороны. Этот вопрос особенно актуален в контексте последнего громкого события в Днепре, где полицейский застрелил нарушителя», — цитирует Давида Арахамию сайт парламента.

«С вопросом конфликта в Днепре будут разбираться правоохранительные органы, чтобы установить все обстоятельства. А парламент со своей стороны до конца этого года постарается полностью доработать пакет документов, и в итоге будут приняты необходимые изменения и по оружию, и по самообороне. В последнем мы разграничим понятие, что есть достаточные и недостаточные пределы самообороны», — подчеркнул Арахамия.

Напомним, что ГБР начато в отношении полицейского уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство), ч. 3 ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа, если они повлекли тяжкие последствия). О квалификации действий как самообороны пока речь не идет.

Автор: Наталья Мамченко

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