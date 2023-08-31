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  1. В Украине

Учителям повысят зарплаты и изменят формат оплаты труда: Оксен Лисовой рассказал детали

15:03, 31 августа 2023
Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки, – сообщил министр образования.
Учителям повысят зарплаты и изменят формат оплаты труда: Оксен Лисовой рассказал детали
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В Украине планируют изменить формат оплаты труда учителям и директорам школ, благодаря чему их зарплата должна вырасти. Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой на конференции для педагогов.

По словам Лисового, новая программа уже запущена, идет работа по формированию соответствующих политик и экспертиз. Планируется, что в 2023-2024 годах будут сформированы новые подходы к системе оплаты труда педагогов, а в 2024-2025 уже стартует первый пилотный проект, в который планируется включить 500 школ.

«Хотим выйти из единой тарифной сетки. Хотим, чтобы базовая часть зарплаты была около 80%, еще около 20% – надбавки. И еще несколько надбавок: региональные доплаты и доплаты директора школы. И самое главное – стремимся повысить зарплату», – отметил министр.

Он отметил, что оплату труда хотят сделать прозрачной, понятной, прогнозируемой. Однако открыт вопрос о том, когда в условиях войны педагогам смогут повысить зарплаты. И этот вопрос еще будут обсуждаться.

Глава Минобразования отметил, что повышение должно быть системным, а проведенные изменения должны поспособствовать созданию конкурентных условий среди педагогов.

Со своей стороны министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что самое главное – создать педагогам хорошие условия для работы, а без изменений зарплаты это невозможно.

По его словам, власть имеет конкретные наработки в этом направлении, а также собран лучший мировой опыт формирования зарплаты педагогов.

"Что касается педагогов. Самое главное, это и позиция Президента, и позиция министра образования, мы должны изменить условия труда, мы должны изменить правила формирования заработной платы. Не может быть 50 видов доплат и в конце концов получение такой зарплаты", - сказал он. 

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