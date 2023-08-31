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Вчителям підвищать зарплати та змінять формат оплати праці: Оксен Лісовий розповів деталі

15:03, 31 серпня 2023
Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки, — повідомив міністр освіти.
Вчителям підвищать зарплати та змінять формат оплати праці: Оксен Лісовий розповів деталі
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В Україні планують змінити формат оплати праці вчителям та директорам шкіл, завдяки чому їхня зарплата має зрости. Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий на конференції для освітян.

За словами Лісового, нова програма вже запущена, триває робота щодо формування відповідних політик і експертиз. Планується, що у 2023-2024 році будуть сформовані нові підходи до системи оплати праці педагогів, а у 2024-2025 вже стартує перший пілотний проект, до якого планується включити 500 шкіл.

«Хочемо вийти з єдиної тарифної сітки. Хочемо, щоб базова частина зарплати була близько 80%, ще близько 20% – надбавки. І ще кілька надбавок: регіональні доплати і доплати від директора школи. І найголовніше – прагнемо підвищити зарплату», – зазначив міністр.

Він зауважив, що оплату праці хочуть зробити прозорою, зрозумілою, прогнозованою. Проте відкритим є питання щодо того, коли в умовах війни освітянам зможуть підвищити зарплати. І це питання ще обговорюватимуть.

Очільник Міносвіти зазначив, підвищення повинно бути системним, а проведені зміни мають посприяти створенню конкурентних умов серед педагогів.

Зі свого боку міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що найголовніше – створити педагогам хороші умови для роботи, а без змін зарплати це неможливо.

За його словами, влада має конкретні напрацювання в цьому напрямі, а також зібрано найкращий світовий досвід формування зарплати педагогів.

"Що стосується педагогів. Найголовніше, це і позиція президента, і позиція міністра освіти, ми маємо змінити умови праці, ми маємо змінити правила формування заробітної плати. Не може бути 50 видів доплат і врешті-решт отримання такої-то зарплати", - сказав він.

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