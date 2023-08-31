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  1. Суд інфо

ВККС перевірила декларації шести суддів на доброчесність

14:59, 31 серпня 2023
Комісія визнала підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень у двох деклараціях суддів.
ВККС перевірила декларації шести суддів на доброчесність
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29 серпня колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України провела засідання, на якому розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень та відомостей, указаних суддями у декларації доброчесності та декларації родинних зв‘язків.

За результатами перевірки проблеми виникли у суддів з Кропивницького апеляційного суду та Деснянського районного суду міста Чернігова

Ухвалені рішення:

Раніше ми писали, що ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів. 

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