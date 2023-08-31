ВККС перевірила декларації шести суддів на доброчесність

Комісія визнала підтвердженою інформацію про недостовірність тверджень у двох деклараціях суддів.

29 серпня колегія Вищої кваліфікаційної комісії суддів України провела засідання, на якому розглядалися повідомлення щодо інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) тверджень та відомостей, указаних суддями у декларації доброчесності та декларації родинних зв‘язків.

За результатами перевірки проблеми виникли у суддів з Кропивницького апеляційного суду та Деснянського районного суду міста Чернігова

Ухвалені рішення:

Раніше ми писали, що ВККС затвердила рейтинг кандидатів на посади суддів місцевих судів та сформувала резерв на вакантні посади суддів.

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