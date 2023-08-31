ВККС проверила декларации шести судей на доброчестность

Комиссия признала подтвержденной информацию о недостоверности утверждений в двух декларациях судей.

29 августа коллегия Высшей квалификационной комиссии судей Украины провела заседание, на котором рассматривались сообщения относительно информации, которая может свидетельствовать о недостоверности (в том числе неполноте) утверждений и сведений, указанных судьями в декларации доброчестности и декларации родственных связей.

По результатам проверки проблемы возникли у судей из Кропивницкого апелляционного суда и Деснянского районного суда Чернигова.

Принятые решения:

Ранее сообщалось, что ВККС утвердила рейтинг кандидатов на должности судей местных судов и сформировала резерв на вакантные должности судей.

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