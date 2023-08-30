Поліція опублікувала відео з нагрудних камер патрульних, які зафіксували стрілянину у Дніпрі

Патрульна поліція опублікувала відео з нагрудних камер поліцейських, де видно подробиці, за яких відбулася стрілянина у Дніпрі.

Перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький поділився відеозаписом з нагрудної камери поліцейського, який зробив три постріли у водія в Дніпрі.

Нагадаємо, 29 серпня на проспекті Івана Мазепи у Дніпрі патрульний смертельно поранив чоловіка.

Глава МВС Ігор Клименко прокоментував трагедію, у якій правоохоронець застрелив чоловіка, зазначивши, що стрілянина в Дніпрі – серйозний прецедент, у правовій державі не б'ють поліцейських.

Крім того, у прокуратурі прокоментували інцидент з патрульним, який застрелив чоловіка в Дніпрі.

Нагадаємо, застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ.

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