Покупцю нарахували кешбек: хто сплачує податок

Повернення частини витрачених коштів за здійснення покупки є доходом, тому підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

У податковій службі в Івано-Франківській області пояснили особливості оподаткування в разі нарахування кешбеку, а саме, хто повинен платити ПДФО.

Там зазначили, що згідно з пп. 14.1.54 ст. 14 Податкового Кодексу, дохід – це будь-який дохід, отриманий особою від будь-яких видів її діяльності на території України. Таким чином, повернення частини витрачених коштів за здійснення покупки є доходом, а отже, підлягає оподаткуванню на загальних підставах.

Відповідно, враховуючи зазначене, грошова сума у вигляді кешбеку, що нараховується (надається, виплачується) фізичним особам за придбані у магазинах товари (роботи, послуги) включається податковим агентом до доходу платника податку – і оподатковується ПДФО (18 відс.) та військовим збором (1,5 відс.).

Оскільки податковим агентом вважається суб’єкт господарювання, який здійснює виплату фізичним особам вказаної суми кешбеку, то в цьому випадку ним виступатиме банк.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.