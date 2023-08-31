Покупателю начислен кэшбек: кто платит налог

Возврат части потраченных средств за совершение покупки является доходом, поэтому подлежит налогообложению на общих основаниях.

В налоговой службе в Ивано-Франковской области объяснили особенности налогообложения при начислении кэшбека, а именно, кто должен платить НДФЛ.

Там отметили, что согласно пп. 14.1.54 ст. 14 Налогового Кодекса доход – это любой доход, полученный лицом от любых видов его деятельности на территории Украины. Таким образом, возврат части потраченных средств за совершение покупки является доходом, а следовательно, подлежит налогообложению на общих основаниях.

Соответственно, учитывая указанное, денежная сумма в виде кэшбека, начисляемая (предоставляемая, выплачиваемая) физическим лицам за приобретенные в магазинах товары (работы, услуги) включается налоговым агентом в доход плательщика налога – и облагается НДФЛ (18 проц.) и военным сбором ( 1,5 проц.).

Поскольку налоговым агентом считается предприятие, осуществляющее выплату физическим лицам указанной суммы кэшбека, то в этом случае им будет выступать банк.

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