В Одессе разоблачили мошенников, которые имитировали ДТП и требовали у водителей деньги

Мошенники использовали поддельные номера машин, с помощью скотча меняли некоторые номерные знаки.

Фото: полиция

В Одессе разоблачили группу мошенников, имитировавших ДТП и требовавших деньги у автомобилистов. Об этом сообщает областная полиция.

Отмечается, что схема была такая: один автомобиль во время дорожного движения пристраивался к выбранной «жертве», пытаясь попасть в «мертвые зоны» ее зеркал, чтобы быть незаметным для водителя, а второй, двигаясь впереди или сбоку, — резко перестраивался, провоцируя «жертву» на совершение внезапного и резкого маневра. Таким образом, искусственно создавалась имитация ДТП.

Затем мошенники, которые для более серьезного вида, специально надев деловые костюмы, требовали у жертв на месте рассчитаться за полученные «повреждения» автомобилей.

Для совершения преступлений злоумышленники использовали поддельные номера машин, с помощью скотча меняли некоторые номерные знаки, например I меняли на T.

Инциденты расследуют по статьям 290 (подлог номерных знаков) и 190 (мошенничество).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.