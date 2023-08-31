В Одесі викрили шахраїв, які імітували ДТП і вимагали у водіїв гроші

Шахраї використовували підроблені номери машин, за допомогою скотча міняли деякі номерні знаки.

Фото: поліція

В Одесі викрили групу шахраїв, які імітували ДТП і вимагали гроші у автомобілістів. Про це повідомляє обласна поліція.

Зазначається, що схема так: один автомобіль під час дорожнього руху прилаштовувався до обраної «жертви», намагаючись потрапити в «мертві зони» її дзеркал, щоб бути непомітним для водія, а другий, тим часом, рухаючись попереду або збоку, — різко перебудовувався, провокуючи «жертву» на здійснення раптового і різкого маневру. Таким чином штучно створювалася імітація ДТП.

Потім шахраї, які для більш серйозного вигляду, спеціально вдягнувши ділові костюми, вимагали у жертви на місці розрахуватися за отримані «пошкодження» автомобілів.

Для скоєння злочинів зловмисники використовували підроблені номери машин, за допомогою скотча міняли деякі номерні знаки, наприклад I змінювали на T.

Інциденти розслідують за статтями 290 (підробка номерних знаків) і 190 (шахрайство).

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