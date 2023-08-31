Обрано координаторів нового складу Громадської ради доброчесності

Голова ВККС закликав членів ГРД допомогти навести лад у судовій владі.

Співкоординатори ГРД Олег Яким'як та Вероніка Крейденкова

Громадська рада доброчесності на своєму першому офіційному засіданні 31 серпня 2023 року обрала двох співкоординаторів.

Співкоординаторами ГРД третього формування (2023 – 2025 роки) обрано адвоката Олега Яким’яка та менеджера громадської організації «Фундація DEJURE» Вероніку Крейденкову.

Зазначимо, що Олег Яким’як був обраний у склад ГРД від Асоціації правників України (АПУ). Він також був членом ГРД у 2018 – 2020 роках.

У 2022 – 2023 роках Олег Яким’як брав участь у конкурсі на посаду члена ВККС. Втім, Вища рада правосуддя у червні 2023 року відмовила кандидату у призначенні на посаду члена ВККС.

Кандидатуру Олега Яким’яка на посаду співкоординатора запропонував член ГРД Олександр Волошин.

«Він високодуховна людина, яка чує інших», - повідомив Олександр Волошин.

Іншим співкоординатором ГРД була обрана менеджер грантової організації «Фундація DEJURE» Вероніка Крейденкова. Її кандидатуру запропонував адвокат Едуард Мєлких.

Вероніка Крейденкова розповіла присутнім, що вирішила стати юристом під час подій Майдану 2013-2014 років.

«Напрямок руху у нас з вами єдиний – формування професійних, доброчесних суддів в умовах абсолютно корумпованої країни. Це факт, нажаль. Я дуже сподіваюся, що ми не будемо ставити власні амбіції вище інтересів справи. А справа у нас одна. В країні, я якій процвітає кумівство, доброчесних суддів обирати буде дуже важко. Нас чекають дуже складні виклики. Сподіваюсь, ми не будемо конфліктувати, а спірні питання будемо вирішувати у цивілізований спосіб», - у свою чергу звернувся до членів ГРД голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Роман Ігнатов.

Нагадаємо, що новий склад ГРД було обрано представниками громадських організацій 14 серпня.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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