Усунуть зловживання при нарахуванні виплат і премій: Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2024 рік готують з новою системою оплати праці чиновників

У проекті Держбюджету на 2024 рік показники оплати праці держслужбовців закладені з урахуванням прийняття нового закону про реформу зарплат чиновників

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 31 серпня заявив, що державний бюджет на 2024 рік готується з урахуванням нових підходів до оплати праці державних службовців. Тобто, у проект бюджету будуть закладені цифри, виходячи з того, що законопроект 8222 вже прийнятий як закон. Про це він повідомив за результатами наради за участі міністра фінансів Сергія Марченка.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад №8222. Так, впроваджується система оплати за класифікацією посад, де посадовий оклад, а не премії, матиме більше значення.

Законопроектом пропонують встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) на руки це буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Згідно з проектом надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу. Для порівняння чинна норма передбачає надбавку у 3% посадового окладу за кожен рік стажу державної служби і обмежує розмір надбавок 50% від окладу.

«Сьогодні на нараді з урядовцями й парламентарями обговорили запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад та основні кроки, необхідні для завершення реформи.

Нова система посилить роль посадового окладу та допоможе усунути зловживання при нарахуваннях додаткових виплат і премій. Зміни в оплаті праці спрямовані на зменшення диспропорцій та справедливий підхід до встановлення заробітних плат державних службовців.

Відповідний законопроєкт уже пройшов перше читання у Верховній Раді. Маємо прискоритись, аби нова система оплати праці запрацювала вже з 1 січня 2024 року. Готуємо державний бюджет на наступний рік з урахуванням нових підходів», - підкреслив Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Міністерство фінансів на виконання доручення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (який у свою чергу виконував доручення Президента) розглянуло петицію щодо вкрай низької заробітної плати більшості працівників апаратів місцевих та апеляційних судів і як наслідок, їх звільнення з судів. Однак уряд не віднайшов відповідних коштів.

Міністерство фінансів послалося на дані Державної судової адміністрації, згідно з якими середня зарплата в апаратах судів складає 14,8 тис. гривень.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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