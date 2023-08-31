Устранят злоупотребления при начислении выплат и премий: Шмыгаль заявил, что Госбюджет на 2024 год готовят с новой системой оплаты труда чиновников

В проекте Госбюджета на 2024 год показатели оплаты труда госслужащих заложены с учетом принятия нового закона о реформе зарплат чиновников.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 31 августа заявил, что государственный бюджет на 2024 год готовится с учетом новых подходов к оплате труда государственных служащих. То есть, в проект бюджета будут заложены цифры исходя из того, что законопроект 8222 уже принят как закон. Об этом он сообщил по результатам совещания с участием министра финансов Сергея Марченко.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222. Так, внедряется система оплаты по классификации должностей, где должностной оклад, а не премии, будет иметь большее значение.

Законопроект предлагает установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30%, а квартальной 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за который выплачивается премия .

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) на руки, это будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Согласно проекту, надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада. Для сравнения действующая норма предусматривает надбавку в 3% должностного оклада на каждый год стажа государственной службы и ограничивает размер надбавок 50% от оклада.

«Сегодня на совещании с членами правительства и парламентариями обсудили введение единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей и основные шаги, необходимые для завершения реформы.

Новая система усилит роль должностного оклада и поможет устранить злоупотребления при начислениях дополнительных выплат и премий. Изменения в оплате труда направлены на уменьшение диспропорций и справедливый подход к установлению заработной платы государственных служащих.

Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Верховной Раде. Должны ускориться, чтобы новая система оплаты труда заработала уже с 1 января 2024 года. Готовим государственный бюджет на следующий год с учетом новых подходов», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, Министерство финансов во исполнение поручения премьер-министра Дениса Шмыгаля (который в свою очередь выполнял поручение Президента) рассмотрело петицию относительно крайне низкой заработной платы большинства работников аппаратов местных и апелляционных судов и, как следствие, их увольнение из судов. Однако правительство не нашло соответствующих средств.

Министерство финансов сослалось на данные Государственной судебной администрации, согласно которым средняя зарплата в аппаратах судов составляет 14,8 тыс. гривен.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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