Переворот в Нигере: военная хунта требует полного вывода армии Франции из страны

Хунта требует вывода французских войск из страны до 3 сентября.

Фото: AFP

В Нигере военная хунта обратилась к Франции с требованием вывести из страны свой контингент к 3 сентября. Об этом пишет Sky News Arabia.

С таким призывом выступил "Национальный совет по защите отечества", созданный хунтой.

На территории страны расположена одна из крупнейших французских авиабаз, а численность французского контингента в стране составляет около 1500 военнослужащих.

Напомним, что Нигере произошел госпереворот. Группа военных из состава президентской гвардии взбунтовалась и объявила об отстранении от власти президента Мохаммеда Базума.

После этого новым главой Нигера себя объявил руководитель президентской гвардии Абдурахман Чиани.

Как мы писали, хунта в Нигере лишила французского посла дипломатического иммунитета.

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