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  1. В мире

Хунта в Нигере лишила французского посла дипломатического иммунитета

14:23, 31 августа 2023
Французского посла хотят выслать из Нигера.
Хунта в Нигере лишила французского посла дипломатического иммунитета
Фото: rfi.fr
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Военная хунта в Нигере заявила, что посол Франции больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Решение было принято хунтой после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД.

Ранее посол отказался вести переговоры с военными, после чего ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер.  Сейчас местным правоохранительным органам было поручено принять меры для высылки французского посла.

Напомним, сейчас Нигер находится под контролем военной хунты, которая в конце июля объявили об «отстранении от власти» президента страны Мохамеда Базума.

Ранее сообщалось, что дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране.

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