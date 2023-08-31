Хунта в Нигере лишила французского посла дипломатического иммунитета

Французского посла хотят выслать из Нигера.

Фото: rfi.fr

Военная хунта в Нигере заявила, что посол Франции больше не обладает дипломатической неприкосновенностью. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Решение было принято хунтой после того, как глава дипмиссии проигнорировал требование явиться в МИД.

Ранее посол отказался вести переговоры с военными, после чего ему дали 48 часов на то, чтобы покинуть Нигер. Сейчас местным правоохранительным органам было поручено принять меры для высылки французского посла.

Напомним, сейчас Нигер находится под контролем военной хунты, которая в конце июля объявили об «отстранении от власти» президента страны Мохамеда Базума.

Ранее сообщалось, что дипломаты ЕС провели переговоры в столице Габона после захвата военными власти в стране.

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