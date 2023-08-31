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  1. У світі

Хунта в Нігері позбавила французького посла дипломатичного імунітету

14:23, 31 серпня 2023
Французького посла хочуть вислати з Нігеру.
Хунта в Нігері позбавила французького посла дипломатичного імунітету
Фото: rfi.fr
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Військова хунта в Нігері заявила, що посол Франції більше не має дипломатичної недоторканності. Про це повідомив телеканал Sky News Arabia.

Рішення було ухвалено хунтою після того, як глава дипмісії проігнорував вимогу з'явитися до МЗС.

Раніше посол відмовився вести переговори з військовими, після чого йому дали 48 годин на те, щоб залишити Нігер. Наразі місцевим правоохоронним органам було доручено вжити заходів для висилки французького посла.

Нагадаємо, наразі Нігер перебуває під контролем військової хунти, яка наприкінці липня оголосила про «усунення від влади» президента країни Мохамеда Базума.

Раніше ми писали, що дипломати ЄС провели переговори у столиці Габону після захоплення військовими влади в країні.

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